Mungra: “Mismanagement als president Simons geen achtergrondonderzoek heeft laten doen van benoemde RvC-leden”

De Nieuwe Leeuw (DNL)-voorzitter Dharm Mungra is teleurgesteld in de vele voordrachten en benoemingen in de verschillende Raden van Commissarissen (RvC’s) bij staatsbedrijven. Onder andere het antwoord van president Jennifer Simons over de benoeming van Meredith Vitolie, die dochter is van coalitiepartner Ronnie Brunswijk, in de RvC bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) vindt hij zwak, aangezien een staatshoofd over alle mogelijkheden beschikt om een achtergrondonderzoek van voorgedragen kandidaten te laten doen alvorens hen te benoemen.

“Ik neem aan dat wanneer je mensen benoemt, je dan naar hun cv en achtergrond kijkt. En niet eens jij alleen. Ik dacht dat de stukken ook bij de geheime dienst gaan. Dus het apparaat waarvan jij aan het hoofd staat, heeft alle intellect en wetenschap in huis om meteen een scan te maken van mensen. Het is dus een stukje mismanagement als dat niet is gebeurd, want daarmee neem je risico’s,” zei Mungra in een interview op Radio Tamara.

Een andere kwestie die hem opvalt, is het benoemen van personen in RvC’s die helemaal geen affiniteit hebben met het desbetreffende staatsbedrijf. Eén van de benoemingen waarover veel personen ook hun wenkbrauwen hebben gefronst, is de benoeming van internist-nefroloog Subhash Goerdat in de RvC van de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS). Goerdat, ABOP’er, was aanvankelijk gekozen als DNA-lid, maar koos eerder ervoor om te bedanken voor een plaats in de volksvertegenwoordiging vanwege het verbod op dubbele functies.

“Vooral bij essentiële staatsbedrijven. Hoe verkoop je het als iemand misschien een goede internist of dokter is, maar geen snars weet van de wereld van de oliesector. Dan zet je leuk je vrouwtje, dat een schoonheidssalon of wat heeft. Ook uit de friends & family-categorie. Vooral in de oliesector zet je geen complete leeghoofden, want dat is bijna kwaadaardig,” aldus Mungra.

Eén van de zaken die ook bij hem niet opgaat, is het antwoord van president Simons bij de benoeming van Sergio Akiemboto in de RvC van Staatsolie. Volgens het staatshoofd is Akiemboto niet haar family, waardoor er geen sprake is van een friends & family-benoeming. Mungra ziet dit echter als een politiek verweer vanuit het staatshoofd en stelt dat er hier wel degelijk sprake is van een vorm van conflict of interest, omdat Akiemboto als Chief of Staff direct onder haar valt.