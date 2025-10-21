Dood aangetroffen man is jager die in het gelaat werd geraakt

De man die maandag dood werd aangetroffen in de omgeving van de Krakaweg, is een 60-jarige jager. Hij werd zondagmiddag tijdens een jachtpartij in het bos aan de Krakaweg in Suriname, dodelijk getroffen door een schot in zijn gelaat.

Vernomen wordt dat het slachtoffer samen met zijn 59-jarige vriend op jacht was gegaan. Deze laatste voelde zich op een gegeven moment niet goed en bleef rusten in de auto, waar hij in slaap viel. De 60-jarige Freddy besloot daarop alleen het bos in te trekken om verder te jagen.

De volgende dag, toen de 59-jarige wakker werd, merkte hij dat zijn vriend nog niet was teruggekeerd. Hij ging op zoek en trof zijn vriend levenloos aan in het bos met een schotverwonding in zijn gelaat.

Hij reed vervolgens naar de politie van Zanderij en keerde met de wetsdienaren terug naar de locatie, maar kon de exacte plek aanvankelijk niet meer terugvinden.

De familie van Freddy startte daarna een eigen zoektocht en vond het lichaam uiteindelijk ongeveer zes kilometer vanaf de Krakaweg, diep in het bos. In de nabijheid van het slachtoffer werd een patroonhuls aangetroffen.

Volgens het voorlopig onderzoek van de Forensische Opsporing (FO) lijkt het erop dat de jager zichzelf heeft neergeschoten. Het vermoeden bestaat dat hij wilde gaan zitten op een boomstam, waarbij zijn jachtgeweer per ongeluk is afgegaan. Hij werd dodelijk getroffen in zijn gelaat.

Het jachtgeweer dat aan het slachtoffer toebehoorde, is door de politie in beslag genomen. Ook het wapen van zijn vriend W. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ook in beslag genomen voor onderzoek.

De politie onderzoekt de zaak verder.