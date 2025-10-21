HomeOnderwerpenKunst en cultuurDerde editie Saamaka Tenge Linga Contest op maandag 24 november
Derde editie Saamaka Tenge Linga Contest op maandag 24 november

Derde editie Saamaka Tenge Linga Contest op maandag 24 november

De Saamaka Tenge Linga Contest keert op maandag 24 november 2025 terug naar het BEP-centrum in Paramaribo. De Surinaamse culturele danswedstrijd, die is uitgegroeid tot een krachtig symbool van Saamaka-identiteit, brengt generaties samen rond ritme, beweging en verhalen uit de dorpen langs de rivier.

De derde editie belooft een kleurrijk en meeslepend spektakel te worden. Verschillende Saamaka-dorpen treden aan met originele choreografieën, geïnspireerd door traditionele ritmes en hedendaagse expressie.

Het evenement wil niet alleen vermaken, maar vooral de Saamaka-cultuur bevorderen, jong talent een podium geven en eenheid en overdracht van erfgoed stimuleren—zowel in Suriname als daarbuiten.

De organisatie roept media op om het feest van dans en identiteit breder zichtbaarheid te geven.

Volgens het management is de Tenge Linga Contest “meer dan een wedstrijd: een beweging van trots en expressie die de Saamaka-cultuur over grenzen heen laat schitteren.”

BakkaNa Party

