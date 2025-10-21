HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser dood na botsing met busje; bromfiets vliegt in brand
Bromfietser dood na botsing met busje; bromfiets vliegt in brand

Bromfietser dood na botsing met busje; bromfiets vliegt in brand

Op de Brownsweg in Suriname is een bromfietser vanmiddag rond 13.00u om het leven gekomen bij een aanrijding.

Vernomen wordt dat het gaat om een aanrijding tussen een bromfiets en een bestelbusje (foto). Na de klap vloog de bromfiets in brand en brandde geheel af.

De oorzaak van de aanrijding wordt door de politie van Bronsweg onderzocht.

Een ingeschakelde arts stelde de dood van het slachtoffer vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomen voor obductie.

