Bende slaat toe in Brokopondo: mannen binden slachtoffers vast en vluchten in truck

-

0
Automatisch wapen
Archieffoto ter illustratie

In Bewojo, tegenover Klaaskreek in Suriname, is zaterdag om 23.55 uur een roofoverval gepleegd door een groep van naar schatting zeven mannen. De daders waren zwaarbewapend met vuistvuurwapens en machinegeweren.

Volgens de melding maakten de overvallers mobiele telefoons, gouden platen en persoonlijke spullen buit.

De aanwezigen werden gekneveld achtergelaten, waarna de groep de plek verliet in een gele truck.

De politie is een onderzoek gestart en roept bewoners in de omgeving van Bewojo/Klaaskreek op om verdachte situaties of camerabeelden te delen.

