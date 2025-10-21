Al 158 subsidieaanvragen regeling maatschappelijke initiatieven trans-Atlantisch slavernijverleden; volgende ronde start 3 november

In augustus 2025 opende het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven met aandacht voor het trans-Atlantisch slavernijverleden van de Nederlandse staat.

Stichtingen zonder winstoogmerk in Nederland en in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk kunnen subsidie aanvragen voor uiteenlopende activiteiten die bijdragen aan erkenning, herstel en bewustwording. Zoals projecten die dialoog over het slavernijverleden bevorderen. De subsidieregeling is een van de stappen die zijn gezet na de excuses door het kabinet op 19 december 2022 voor het slavernijverleden.

Opening tweede categorie (€5.000 – €25.000) en korte terugblik eerste categorie (tot max €5.000)

Van 3 november tot 3 december kunnen organisaties in Europees Nederland aanvragen indienen voor categorie 2 van de subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven Trans-Atlantisch Slavernijverleden. In het Caribische deel van het Koninkrijk opent categorie 2 op 1 december en sluit het op 12 januari 2026. Het gaat om subsidies tot maximaal €25.000 (Europees Nederland) of USD 25.000 (Caribisch gebied), met een maximale looptijd van één jaar. De projecten moeten bijdragen aan de doelen zoals vastgelegd in de regeling. Dat houdt in: activiteiten die bijdragen aan erkenning, herstel en bewustwording van het trans-Atlantisch slavernijverleden.

Ter voorbereiding op deze tweede ronde organiseerden BZK en SZW informatiebijeenkomsten in Amsterdam en Rotterdam. De bijeenkomsten leverden waardevolle gesprekken en scherpe vragen op, die hopelijk zullen leiden tot een groot aantal kwalitatieve aanvragen.

Een korte terugblik: in categorie 1 (met bedragen tot €5.000) werden 158 subsidieaanvragen ingediend; 127 uit Europees Nederland en 31 uit het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De eerste aanvragen tonen veelbelovende initiatieven. Zo diende een organisatie een voorstel in om haar website te verbeteren ter bevordering van participatie en inclusie binnen Afro-gemeenschappen via bijeenkomsten en evenementen. Een ander voorbeeld is een non-profitorganisatie die subsidie vroeg voor opleidingen gericht op de empowerment van vrouwen van Afrikaanse afkomst, het versterken van gemeenschapsveerkracht en het bevorderen van culturele heling.

Meest gestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen gesteld in Europees Nederland en het Caribische gedeelte van het Koninkrijk:

Veel vragen waren technisch van aard, bijvoorbeeld over het subsidieportaal, het aanvraagformulier of de vindbaarheid van informatie op websites, in de regeling en tijdens informatiebijeenkomsten.

Er kwamen vragen over de mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen voor meerdere categorieën en in meerdere aanvraagtijdvakken, en over de bijbehorende voorwaarden.

Sommige aanvragers vroegen of activiteiten en kosten ook buiten Europees Nederland mogen plaatsvinden.

Daarnaast waren er vragen over de mogelijkheden voor cofinanciering.

Al deze vragen worden beantwoord op de website van het UVB.

– Europees Nederland: Vragen en antwoorden | Uitvoering Van Beleid.

– Caribisch gedeelte van het Koninkrijk: Vragen en antwoorden | Uitvoering Van Beleid

Suggesties voor verbetering: regelwijziging

Het Ministerie van BZK en uitvoerder van de regeling het ministerie van SZW blijven openstaan voor suggesties om de regeling te verbeteren. Op basis van ontvangen signalen passen zij de regels nu aan. In de oorspronkelijke regeling konden aanvragers geen subsidie aanvragen in opeenvolgende tijdvakken, waardoor overlappende projecten onmogelijk waren, ook voor partijen die daar wel de capaciteit en expertise voor hadden. Dat bleek in de praktijk onnodig beperkend en werd als betuttelend ervaren. Daarom is de regeling aangepast: aanvragers kunnen voortaan wel subsidie aanvragen in opeenvolgende tijdvakken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de regeling? Dan leest u op en via deze pagina alle benodigde informatie.

Heeft u toch nog vragen over de regeling? Dan kunt u mailen of bellen met de uitvoerders van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Woont en werkt u in Suriname? Er komt een vergelijkbare regeling voor stichtingen in Suriname. De startdatum daarvan is op dit moment nog niet bekend. Daar gaan de Surinaamse overheidsinstanties over.