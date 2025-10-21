HomeOnderwerpenJustitie en politie22-jarige jongeman gestoken na woordenwisseling met vrouw
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

22-jarige jongeman gestoken na woordenwisseling met vrouw

-

0
Blauw zwaailicht ter illustratie.

Een 22-jarige jongeman is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij voor een pannenkoekstand aan de Lalla Rookhweg in Suriname.

Vernomen wordt dat er een woordenwisseling ontstond tussen het slachtoffer Shashir en een vrouw. De jongeman dacht dat hij door de vrouw werd gefilmd, wat leidde tot een verhitte ruzie.

De vrouw verliet vervolgens de plek om enkele mannen te halen.

Even later verscheen een groep mannen ter plaatse en vroeg Shashir om rekenschap. Het is niet duidelijk hoeveel mannen erbij betrokken waren. Tijdens de confrontatie ontstond een opstootje, waarbij Shashir met een scherp voorwerp werd gestoken in zijn linkerzij, ter hoogte van zijn oksel.

Het slachtoffer probeerde daarop hulp te zoeken en rende in de richting van Mac Donald’s, waar hij gewond neerviel. Omstanders schakelden meteen de Surinaamse politie en ambulance in.

Voor de komst van de politie had de groep de plaats al verlaten.

Een ingeschakelde ambulance vervoerde Shashir naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. De politie van Uitvlugt heeft een aangifte van zware mishandeling opgenomen en is bezig de daders op te sporen.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Dood aangetroffen man is jager die in het gelaat werd geraakt
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen