22-jarige jongeman gestoken na woordenwisseling met vrouw

Een 22-jarige jongeman is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij voor een pannenkoekstand aan de Lalla Rookhweg in Suriname.

Vernomen wordt dat er een woordenwisseling ontstond tussen het slachtoffer Shashir en een vrouw. De jongeman dacht dat hij door de vrouw werd gefilmd, wat leidde tot een verhitte ruzie.

De vrouw verliet vervolgens de plek om enkele mannen te halen.

Even later verscheen een groep mannen ter plaatse en vroeg Shashir om rekenschap. Het is niet duidelijk hoeveel mannen erbij betrokken waren. Tijdens de confrontatie ontstond een opstootje, waarbij Shashir met een scherp voorwerp werd gestoken in zijn linkerzij, ter hoogte van zijn oksel.

Het slachtoffer probeerde daarop hulp te zoeken en rende in de richting van Mac Donald’s, waar hij gewond neerviel. Omstanders schakelden meteen de Surinaamse politie en ambulance in.

Voor de komst van de politie had de groep de plaats al verlaten.

Een ingeschakelde ambulance vervoerde Shashir naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. De politie van Uitvlugt heeft een aangifte van zware mishandeling opgenomen en is bezig de daders op te sporen.