HomeOnderwerpenEntertainmentVIDEO: Big L7 brengt nieuwe videoclip uit voor nummer 'Ten Toes'
EntertainmentNieuws uit NederlandUitgelicht

VIDEO: Big L7 brengt nieuwe videoclip uit voor nummer ‘Ten Toes’

-

0

Jah-Llyano Cleve, artiestennaam Big L7, is geboren en getogen in Rotterdam-Zuid en een opkomende ster in de Nederlandse hiphopscene. Zijn vader is een bekende Surinaamse artiest, zijn moeder is actief in de gemeentepolitiek.

Met Big L7’s unieke mix van trap, R&B en Caribische invloeden creëert hij een sound die zowel vernieuwend als herkenbaar is—vaak rauw en direct.

Zijn teksten, in Nederlands en Engels, vertellen verhalen over het leven in de grote stad: struggles én successen. Hij staat bekend om energieke performances, een scherpe tong, good looks en zijn vermogen om publiek te raken.

Ondanks zijn jonge leeftijd wil hij snel de grotere festivals en zalen in Nederland en daarbuiten veroveren, naast namen als Ronnie Flex, Frenna, Damaru en Jonna Fraser. Met zijn talent en drive lijkt the sky the limit voor deze Rotterdamse rapper.

Check zijn nieuwste track ‘Ten Toes’ — nu ook op Spotify. Volg hem op zijn socials en support!

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Inbreker dreigt baby dood te schieten als hij geen geld krijgt
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen