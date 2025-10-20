VIDEO: Big L7 brengt nieuwe videoclip uit voor nummer ‘Ten Toes’

Jah-Llyano Cleve, artiestennaam Big L7, is geboren en getogen in Rotterdam-Zuid en een opkomende ster in de Nederlandse hiphopscene. Zijn vader is een bekende Surinaamse artiest, zijn moeder is actief in de gemeentepolitiek.

Met Big L7’s unieke mix van trap, R&B en Caribische invloeden creëert hij een sound die zowel vernieuwend als herkenbaar is—vaak rauw en direct.

Zijn teksten, in Nederlands en Engels, vertellen verhalen over het leven in de grote stad: struggles én successen. Hij staat bekend om energieke performances, een scherpe tong, good looks en zijn vermogen om publiek te raken.

Ondanks zijn jonge leeftijd wil hij snel de grotere festivals en zalen in Nederland en daarbuiten veroveren, naast namen als Ronnie Flex, Frenna, Damaru en Jonna Fraser. Met zijn talent en drive lijkt the sky the limit voor deze Rotterdamse rapper.

Check zijn nieuwste track ‘Ten Toes’ — nu ook op Spotify. Volg hem op zijn socials en support!