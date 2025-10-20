HomeOnderwerpenCarrièreSuriname lanceert eerste RC-opleiding dankzij samenwerking met Erasmus Universiteit
Suriname lanceert eerste RC-opleiding dankzij samenwerking met Erasmus Universiteit

Suriname lanceert eerste RC-opleiding dankzij samenwerking met Erasmus Universiteit
Als blijk van waardering kreeg Arno Geurtsen een ere-speld overhandigd

Een opmerkelijk moment voor het Surinaamse hoger onderwijs én het bedrijfsleven: dankzij de inzet van Arno Geurtsen, directeur van de RC-opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft Suriname voor het eerst een eigen Registercontroller-opleiding.

De mijlpaal werd gevierd met een lofrede waarin Geurtsen werd geprezen om zijn visie, vasthoudendheid en het vermogen om mensen en instituten te verbinden.

De opleiding kwam tot stand in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit (Interfaculty for Graduate Studies & Research) en geeft Surinaamse studenten directe toegang tot een internationaal erkend toptraject in finance en management control. Dat betekent: kennis van wereldniveau, maar ook erkenning in Nederland, Europa en daarbuiten.

De resultaten laten zich nu al zien. Santusha Gajadhar is officieel de eerste Surinaamse Registercontroller, een primeur die de lat voor toekomstige professionals hoger legt. In november start bovendien een nieuwe lichting studenten: een generatie financials die de Surinaamse economie wil versterken met moderne inzichten, integriteit en een internationale blik.

Volgens de sprekers bracht Geurtsen meer dan een opleiding: hij sloeg bruggen tussen landen, universiteiten en werelden van kennis. Zijn overtuiging dat Surinaams talent grenzenloos is, gaf de doorslag om het programma hier te landen en blijvend te verankeren.

Als blijk van waardering kreeg Geurtsen een ere-speld overhandigd (foto). “Dit is niet alleen kennisoverdracht, dit zijn kansen,” klonk het tijdens de ceremonie. “Een diploma dat deuren opent — van Paramaribo tot Rotterdam.”

President Simons roept bij Divali op tot saamhorigheid en verbinding in Suriname
