Samuel Kuik: “Misschien wordt Akiemboto in 2028 voorgeschoven als incoming director van Staatsolie”

De Surinaamse ondernemer en politicus Samuel ‘Slimmie’ Kuik verwacht dat de NDP’er Sergio Akiemboto, die Chief of Staff is op het Kabinet van de President, na 2028 voorgedragen zal worden als directeur van Staatsolie.

Want dan verloopt officieel het contract van de huidige directeur Annand Jagesar. Kuik ziet de recente benoeming van Akiemboto in de Raad van Commissarissen van Staatsolie als een teken.

“Als ik iets heel goed kan doen, dan is het in de kaarten kijken van mensen. Als je ziet dat achter meneer Elias de Chief of Staff komt, dan weet ik het al. In 2028 is het contract van meneer Jagesar al verlopen.

En waarschijnlijk, als ik zo in de kaarten kijk die helemaal zo bloot en open staan, dan is het dat meneer Akiemboto vanuit de RvC voorgeschoven zal worden als de incoming director van Staatsolie. Misschien is het een profetie,” zei Kuik in het programma To The Point op Apintie TV.

Akiemboto is in het verleden directeur geweest van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco en is bekend om zijn goede prestaties daar. Kuik schuift zijn ontevredenheid over de benoeming van Akiemboto in de RvC van Staatsolie niet onder stoelen of banken.

Hij vraagt zich af waarom mensen die al een riant salaris hebben, weer een gouden handdruk krijgen van staatsbedrijven terwijl andere jongere deskundigen met een opleiding in olie en gas thuis zitten. Hijzelf heeft jongeren geadviseerd om als het kan ergens te gaan om zich op te bouwen, omdat het in Suriname niet gaat lukken.