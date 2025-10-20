President Simons roept bij Divali op tot saamhorigheid en verbinding in Suriname

President Jennifer Simons heeft bij de jaarlijkse viering van Divali op het Onafhankelijkheidsplein de Surinaamse samenleving opgeroepen saamhorigheid te tonen en het licht voor elkaar te zijn.

Het staatshoofd was als eregast aanwezig bij het Divali-evenement georganiseerd door de Culturele Unie Suriname (CUS), in samenwerking met diverse sponsoren. In haar boodschap beschreef ze het licht als symbool van innerlijke zuivering, saamhorigheid en nationale eenheid. Volgens president Simons is het licht van Divali niet slechts een religieus symbool, maar een universele boodschap van verbinding.

“Hoe klein het lichtje ook is. Waar licht is, kan er geen duisternis zijn. Laten wij allemaal het licht voor elkaar zijn en samen bouwen aan een Suriname waarin we gelukkig kunnen zijn”, sprak het staatshoofd. Zij riep op om het goddelijk licht dat in elk mens schuilt, te erkennen en te laten stralen, zodat de duisternis van negativiteit, haat en verdeeldheid plaatsmaakt voor hoop en harmonie.

“Er zijn niet duizenden lichten, maar één grondlicht – het goddelijk licht dat wij allemaal in ons dragen. Wanneer dat licht in ons brandt, verdwijnt de duisternis”, aldus president Simons.

Ze sloot af met een oproep die de kern van Divali samenvat: het aanwakkeren van het licht in onszelf en in elkaar. CUS-voorzitter Aniel Manurath noemde de toespraak van de president “een boodschap die het hart van Divali raakt.” “De president heeft precies verwoord waar Divali voor staat: het overwinnen van het kwade door het goede, het zoeken van licht in de duisternis en het werken aan harmonie en ontwikkeling van ons land”, aldus Manurath.

De avond werd geopend met een multicultureel optreden waarin dans en zang van verschillende bevolkingsgroepen de rijkdom van Surinames culturele diversiteit weerspiegelden. Het geheel eindigde met het aansteken van vuurwerk dat de hemel boven het Onafhankelijkheidsplein verlichtte; een passend symbool voor een land dat streeft naar licht, liefde en saamhorigheid.

Tijdens de viering kregen aanwezigen de gelegenheid de reuzen dia aan te zuiveren. Deze staat symbool voor voorspoed, geluk en het verdrijven van duisternis. Manurath legde uit dat dit ritueel niet alleen een religieuze handeling is, maar een wens voor vrede en welvaart voor alle Surinamers. “Iedereen moet kunnen delen in de zegen van het licht. Laten we de afstand tussen elkaar verkleinen en als één natie verdergaan”, voegde hij eraan toe.