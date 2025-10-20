‘Kippendans’ van Lusu Maw haalt 1 miljoen views op YouTube

Het bekende nummer Kippendans van de Surinaamse kawinaband Lusu Maw heeft dit weekend de grens van 1 miljoen views op YouTube bereikt. De mijlpaal werd gehaald in iets minder dan drie maanden.

De opmars van de band helemaal uit Goejaba is niet te stoppen. Ze krijgen steeds meer boekingen voor evenementen en shows in heel Suriname.

Kippendans is niet alleen in Suriname, maar ook in Frans-Guyana, Frankrijk, België en Nederland bekend.

Het virale effect van sociale media heeft ervoor gezorgd dat de video wereldwijd aandacht heeft gekregen en heeft bijgedragen aan de groei van de fanbase van de band.

De videoclip van Kippendans is hieronder te zien.