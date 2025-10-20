HomeOnderwerpenEntertainment‘Kippendans’ van Lusu Maw haalt 1 miljoen views op YouTube
EntertainmentNieuws uit SurinameUitgelicht

‘Kippendans’ van Lusu Maw haalt 1 miljoen views op YouTube

-

0
kippendans lusu maw

Het bekende nummer Kippendans van de Surinaamse kawinaband Lusu Maw heeft dit weekend de grens van 1 miljoen views op YouTube bereikt. De mijlpaal werd gehaald in iets minder dan drie maanden.

De opmars van de band helemaal uit Goejaba is niet te stoppen. Ze krijgen steeds meer boekingen voor evenementen en shows in heel Suriname.

Kippendans is niet alleen in Suriname, maar ook in Frans-Guyana, Frankrijk, België en Nederland bekend.

Het virale effect van sociale media heeft ervoor gezorgd dat de video wereldwijd aandacht heeft gekregen en heeft bijgedragen aan de groei van de fanbase van de band.

De videoclip van Kippendans is hieronder te zien.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
56-jarige automobilist aangehouden na schieten op huis
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen