Inbreker dreigt baby dood te schieten als hij geen geld krijgt

Blauw zwaailicht ter illustratie.

Een jonge vrouw in Suriname leeft sinds afgelopen weekend in angst. In de nacht van zaterdag op zondag werden zij en haar zus rond 03.00 uur het slachtoffer van een gewelddadige overval in hun eigen woning te Balona.

“Ik kan tot nu toe niet in mijn eigen huis slapen,” zegt Kadesha tegen de redactie van Waterkant.Net

Volgens Kadesha lag ze te slapen toen iemand plotseling aan haar voet trok. Ze zag twee gemaskerde mannen en toen ze opstond, zag ze haar zus Abgail huilend in een hoek zitten.

De overvallers schreeuwden dat er geld moest komen. Kadesha probeerde haar baby te grijpen, maar een van de mannen riep: “Ik schiet jullie en die baby als ik geen geld vind.”

De daders bonden de vrouwen vast, doorzochten het huis en namen tassen, telefoons en een spaarpot mee. Kadesha vertelt dat een van de mannen haar aan het oor trok en een oorbel losrukte. Daarna vluchtten de overvallers het huis uit.

De slachtoffers deden aangifte bij politiebureau Tammenga. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart.

Kadesha hoopt op antwoorden — en vooral op veiligheid. “Ik wil gewoon weer gerust in mijn huis kunnen slapen,” zegt ze.

