Herdenking 172 jaar Chinezen in Suriname

Viering Chinese Immigratie in Suriname
Foto: archief | Viering Chinese Immigratie in Suriname

Het is vandaag precies 172 jaar geleden dat een groep van 18 Chinese contractarbeiders, op 20 oktober 1853 voor het eerst voet aan wal zette in Suriname. Op deze historische dag begon een nieuw hoofdstuk in de Surinaamse geschiedenis — één dat de basis legde voor de Chinese gemeenschap die sindsdien een blijvende stempel heeft gedrukt op het land.

De aankomst van deze eerste groep markeerde het begin van de Chinese migratie naar Suriname. Zij werden destijds aangeworven om te werken op de plantages.

Ondanks de moeilijke omstandigheden wisten velen een bestaan op te bouwen en groeiden zij uit tot ondernemers, winkeliers en handelaars die vandaag nog steeds het straatbeeld kleuren.

Uiteindelijk kwamen in de jaren vijftig en zestig van de 19e eeuw ongeveer 2.500 Chinezen naar Suriname. De meesten werden als contractarbeiders tewerkgesteld op de plantages. Na afloop van hun contract gingen velen de handel in, meestal de kleinhandel in levensmiddelen. 

Op verschillende plekken in het land, waaronder Paramaribo en Nickerie, wordt jaarlijks stilgestaan bij deze aankomstdatum. De Chinese gemeenschap beschouwt 20 oktober als een moment van herinnering en trots, een dag waarop voorouders worden geëerd en hun bijdrage aan de Surinaamse samenleving wordt herdacht.

