Derde editie Airport Runway Run op JAP-luchthaven groot succes

De derde editie van de Airport Runway Run vond zondag 19 oktober plaats op de Johan Adolf Pengel (JAP) International Airport in Suriname en was opnieuw een groot succes.

Het sportevenement, georganiseerd door Airport Management Ltd. in samenwerking met de Tigri Endurance Sports Club, bood deelnemers een unieke hardloopervaring op de landingsbaan van de luchthaven.

De deelnemers konden kiezen tussen een 5 km wandeltocht en een 10 km hardloopwedstrijd. Het vlakke en brede asfalt van de landingsbaan bood een ideaal parcours voor zowel beginnende als ervaren lopers en wandelaars.

Honderden sportievelingen van alle leeftijden namen deel en genoten van de bijzondere sfeer. Na afloop ontvingen alle deelnemers een medaille als aandenken aan hun prestatie.

De organisatie benadrukte dat de Airport Runway Run niet alleen draait om sportieve prestaties, maar ook om het stimuleren van een gezonde levensstijl.

Met het succes van deze derde editie kijken de organisatoren alvast uit naar de Runway Run van 2026, die opnieuw voor een onvergetelijke ervaring op de landingsbaan van de JAP-luchthaven moet zorgen.

