Bootramp Saramaccarivier: opvarenden vermist, grote zoekactie gaande

Een SK-boot met vier opvarenden is zondagavond in de Saramaccarivier ter hoogte van Lareco gezonken. De melding kwam vanmorgen rond 07.30 uur binnen bij het Command Center.

Na het zinken zouden de opvarenden zich met ijsboxen drijvend hebben gehouden. Een betrokkene startte direct met eigen boten een zoekactie, maar zonder resultaat.

De Maritieme Politie is door het Command Center ingeschakeld voor ondersteuning. Daarnaast is een helikopter geregeld om vanuit de lucht te speuren naar de vermisten.

De Surinaamse politie zet het onderzoek en de zoektocht onverminderd voort.