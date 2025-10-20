Auto door brand beschadigd; eigenaresse verdenkt ex van haar man

In de vroege ochtend van zondag 19 oktober is aan de Majorodam in Suriname een auto zwaar beschadigd geraakt door brand.

Een 27-jarige vrouw had haar Toyota Vitz zaterdagavond naast haar woning geparkeerd. Toen alles in orde leek, ging zij naar bed.

Rond 03.45 uur werd zij wakker van vuur aan haar voertuig. Door het kordate optreden van haar broer, die haar geschreeuw hoorde, kon de brand tijdig worden gedoofd.

Bij inspectie bleek sprake van schroeischade aan de voor- en achterkant en rond het benzinedeksel, wat wijst op mogelijk gebruik van een brandbare vloeistof.

De aangeefster vermoedt brandstichting door de ex-vriendin van haar man; zij ontving eerder meerdere bedreigende berichten, waarin onder meer werd gedreigd de auto in brand te steken.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.