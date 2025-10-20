Advocaat Essed: “President Simons heeft daadkracht getoond met antwoord rondom gratieverzoek en afsluiting Decembermoordenproces”

President Jennifer Simons heeft volgens advocaat Serena Essed daadkracht getoond met haar antwoord rond mogelijke gratie voor de vier in het Decemberproces veroordeelden.

“Ik kan zeggen dat haar optreden in dit verband met één woord kan omschreven worden en dat is daadkracht. Ongeacht wat zich binnen de NDP daarover voltrekt, ik denk dat president Simons met deze standpunten en uitingen het respect van velen heeft kunnen genieten en ook hoopgevend is geweest in het kader van de toekomst waar we naartoe gaan”, zei de advocaat in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Het staatshoofd van Suriname benadrukte afgelopen week dat een gratieverzoek een persoonlijke handeling is die door de betrokkenen zelf moet worden ondertekend. Echter ligt er op het presidentieel bureau geen door de veroordeelden zelf ondertekend verzoek, maar enkel een brief van de advocaat, Irvin Kanhai. Op basis hiervan is er geen gratieverzoek ingediend. Over het Decemberproces liet de president geen ruimte voor interpretatie en stelde dat dit dossier juridisch is afgesloten met de uitspraak van de rechter.

Essed voerde aan dat het bijzonder verfrissend was om een leider te horen zeggen om dit hoofdstuk af te sluiten. Zij hoopt dat andere politici een voorbeeld nemen aan het standpunt van Simons en het 8 Decemberproces niet meer als politiek instrument gebruiken om daar verder mee te gaan.

“Ik denk dat Suriname dat echt nodig heeft. We zijn 43 jaar verder en ik denk dat het echt hoog tijd is dat we verder gaan. Het feit dat ze ook zei dat niemand van haar zal kunnen verwachten dat dit drama wordt heropend, vond ik het meest belangrijke. Want daarmee heeft ze aangegeven dat ze beseft wat de maatschappelijke implicaties mogelijk kunnen zijn wanneer je nu met nieuwe aspecten komt in het kader van dat strafproces”, stelde de advocaat verder.

De advocaat denkt niet dat het staatshoofd het makkelijk zal hebben met zo’n verklaring, vooral wanneer gekeken wordt naar de uitspraak van NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams. Abrahams zei eerder in een interview met D-TV Express dat er gekeken zal worden naar wat de consequenties zullen zijn indien Simons geen gratie aan de vier veroordeelden zal geven. Als oud-militair wenste hij zijn B-plan niet prijs te geven en volstond met de uitspraak: ‘time will tell’.

De manier waarop Simons tijdens de bijeenkomst ‘Tribute aan Desi Bouterse’ op 13 oktober jl. ineens met een mededeling over een gratieverzoek is geconfronteerd, roept wel vragen op bij Essed. “Dat zouden de mensen van de NDP kunnen uitleggen, maar het doet wel vragen opwerpen over de manier waarop de strategieën worden uitgezet. De vraag is: wijzen de neuzen inderdaad in één richting? Zal Simons in haar hoedanigheid van voorzitter van de partij erin slagen om alle verschillende stromingen binnen die partij toch nog één richting op te laten varen? Time will tell”, aldus Essed.