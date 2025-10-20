56-jarige automobilist aangehouden na schieten op huis

De politie in Suriname heeft afgelopen donderdag een 56-jarige man aangehouden. Hij zou op dinsdag 14 oktober schoten hebben gelost op een woning in Paramaribo-Noord.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat aangever R.G. (43) die dag met enkele kennissen voor zijn woning zat, toen een onbekende, grijs gelakte auto voor het huis parkeerde. R.G. vroeg de bestuurder aan de overzijde van de weg te parkeren, wat bij de automobilist slecht viel.

Hij reageerde fel, schold vanuit de auto, maar zette het voertuig uiteindelijk toch aan de overkant neer.

Kort daarna escaleerde de situatie. Verdachte D.B. liep terug naar zijn auto, bedreigde de groep met schuttingtaal en trok een vuistvuurwapen, waarmee hij in de richting van R.G. en diens kennissen schoot. De mannen renden in paniek naar binnen.

Bij het wegrijden wierp R.G. een steen naar het voertuig; op de openbare weg werden glasscherven aangetroffen en vermoedelijk is een ruit geraakt. De politie constateerde bovendien drie kogelinslagen in de voordeur van de woning.

De 56-jarige D.B. meldde zich op 16 oktober 2025 samen met zijn raadsman. Hij werd aangehouden en voorgeleid en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het illegaal bezit genomen vuurwapen is achterhaald en in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.