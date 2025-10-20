HomeOnderwerpenJustitie en politie56-jarige automobilist aangehouden na schieten op huis
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

56-jarige automobilist aangehouden na schieten op huis

-

0
gevangenis suriname
Foto ter illustratie: man in gevangenis.

De politie in Suriname heeft afgelopen donderdag een 56-jarige man aangehouden. Hij zou op dinsdag 14 oktober schoten hebben gelost op een woning in Paramaribo-Noord.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat aangever R.G. (43) die dag met enkele kennissen voor zijn woning zat, toen een onbekende, grijs gelakte auto voor het huis parkeerde. R.G. vroeg de bestuurder aan de overzijde van de weg te parkeren, wat bij de automobilist slecht viel.

Hij reageerde fel, schold vanuit de auto, maar zette het voertuig uiteindelijk toch aan de overkant neer.

Kort daarna escaleerde de situatie. Verdachte D.B. liep terug naar zijn auto, bedreigde de groep met schuttingtaal en trok een vuistvuurwapen, waarmee hij in de richting van R.G. en diens kennissen schoot. De mannen renden in paniek naar binnen.

Bij het wegrijden wierp R.G. een steen naar het voertuig; op de openbare weg werden glasscherven aangetroffen en vermoedelijk is een ruit geraakt. De politie constateerde bovendien drie kogelinslagen in de voordeur van de woning.

De 56-jarige D.B. meldde zich op 16 oktober 2025 samen met zijn raadsman. Hij werd aangehouden en voorgeleid en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het illegaal bezit genomen vuurwapen is achterhaald en in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Samuel Kuik: “Misschien wordt Akiemboto in 2028 voorgeschoven als incoming director van Staatsolie”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen