Woningen annex monteurszaak zwaar beschadigd bij brand

Twee woningen en een monteurszaak zijn zondag rond 05.30u verwoest door brand aan de Ladesmastraat in Suriname.

De brandweer trof bij aankomst een hoogbouwwoning volledig in lichterlaaie aan. Een vrouw liep brandwonden op aan haar onderbenen en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Een bewoner verklaarde dat hij ten tijde van de brand alleen in de woning was. “Ik sliep toen ik plotseling hitte om me heen voelde. Toen ik controleerde, stond de woning volledig in brand,” aldus de man.

Om aan de vlammen te ontsnappen, sprong hij van de bovenverdieping naar beneden. De eigenaar van de woning werd niet aangetroffen.

De brand sloeg over van pandnummer 33 naar het naastgelegen pandnummer 35, dat deels in vlammen opging. De eigenaar van pand 35, de 70-jarige ondernemer S.M. Zijn pand betrof een hoogbouwwoning volledig opgetrokken uit steen, met op de bovenverdieping vier slaapkamers, een woonkamer, keuken, badkamer en toilet.

De benedenverdieping van het pand wordt gebruikt als werkplaats voor een monteurszaak, waarin drie voertuigen stonden geparkeerd die ook brandschade hebben opgelopen.

De politie van Nieuwe Haven is bezig met het onderzoek. De oorzaak is nog niet bekend.