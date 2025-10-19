Waidoe: “Velen dachten dat er afspraken waren over speciaal een minister- of directeurspost”

Oud-parlementariër William Waidoe, die in mei 2019 overstapte van de PL naar de NDP, stelt in tegenstelling tot wat hij in mei 2024 beweerde, geen afspraken binnen de Nationale Democratische Partij (NDP) te hebben voor een ministerspost of een post als directielid. Wel is hij recent als onderdirecteur van het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) benoemd in het district Nickerie.

“Ik heb altijd gezegd dat ik na mijn parlementariërschap in de uitvoering wil. Velen dachten dat er afspraken waren over speciaal daar als minister of directeur. Maar wanneer we praten over de uitvoering en je bijdrage leveren voor de sector, dan maakt het niet uit waar”, zei Waidoe in een interview met Actionnieuws.

Waidoe was voor zijn DNA-lidmaatschap procuratiehouder van een bankinstelling in Nickerie. Toen hij niet voor een tweede termijn werd herkozen in 2020, startte hij met zijn onderneming Toko West. In die periode heeft hij ook een juridische strijd geleverd om conform de wet geaccommodeerd te worden als beleidsadviseur in voltijdse dienst van de staat.

In mei 2024 zei Waidoe: “Aan mijn voorzitter in de top van de partij heb ik al reeds kenbaar gemaakt dat ik geen behoefte meer heb om op de lijst te komen. Ik wil nu juist in de uitvoering. Ik denk aan een ministerspost of directiepost. Daar is waar mijn ambitie nu ligt”.

Toen was Desi Bouterse nog voorzitter van de paarse partij. Twee maanden daarna nam Jennifer Simons over als NDP-leider. Zij plaatste Waidoe echter wel op de DNA-kandidatenlijst van 2025 en wel op nummer 46. Hij kreeg slechts 277 stemmen. Dat is veel minder dan de 612 stemmen die hij in 2020 als NDP’er kreeg. Als PL’er had hij 3.038 stemmen in 2015 en werd hij toen wel gekozen als lid van De Nationale Assemblee (DNA).