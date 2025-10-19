Van der San: “Allaman e bari now, maar no wan sma ben luku den man skin”

“Allaman e bari now, maar no wan sma ben luku den man skin”, zegt oud-kabinetsdirecteur en oud-Justitieminister Eugene van der San over drie van de veroordeelden in de 8 December-zaak: Ernst Gefferie, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe.

In het programma Interactief op D-TV Express merkte Van der San op dat bepaalde personen zich nu bekommeren om deze mannen, maar dat er eerder helemaal niet werd omgekeken naar vooral Gefferie en Brondenstein.

“Ze zaten soms in de Palmentuin… de dag doorbrengen enz. En dan den ben koiri kon na kabinet en ze kwamen bij mij om te klagen,” vervolgde Van der San. In de periode toen Van der San kabinetsdirecteur was, zouden de mannen vaak bij hem op kantoor komen om te klagen over bepaalde zaken en ook om informatie in te winnen over het eerste vonnis van de Krijgsraad.

Toen zou hij vaak bedragen tussen de 300 en 500 SRD uit een sociale kas van het Kabinet van de President hebben gehaald om hen te helpen. Aangezien hij niet te vaak in deze pot kon aanspreken, hielp hij hen soms ook uit eigen zak. “Ik moet het vandaag zeggen. Die mannen zijn daar in Santo Boma. Als ze horen wat ik zeg, kunnen ze niet zeggen dat het niet waar is,” zei hij.

Van der San kan zich terugvinden in het besluit van president Jennifer Simons om geen gratie aan de vier veroordeelden te verlenen, omdat er formeel door hen geen gratie is aangevraagd. Hierdoor is er geen gratieverzoek. Hij vervolgde door te stellen dat gratie voor deze mannen eigenlijk al eerder zou worden ingezet en wel na het eerste vonnis van de Krijgsraad in 2019.

Toen de mannen na het eerste vonnis van de Krijgsraad bij hem waren, hield hij hen als kabinetsdirecteur voor dat er een proces tot gratie zou worden ingezet en dat zij, in tegenstelling tot Desi Bouterse, niet in verzet moesten gaan tegen het vonnis. “Ik heb het hele systeem bestudeerd en ik heb op basis van de wet een conceptverzoek gemaakt met toestemming van die jongens.

Ik had hulp van iemand gekregen om het verzoekschrift correct op te maken, want ik ben strafrechtjurist. Ik heb het aan de president voorgelegd en hem gezegd dat hij in de positie is om gratie te verlenen. En zolang hij die gratie niet zou verlenen, al zou hij het twee jaar lang bij zich houden, mochten deze jongens niet worden opgepakt,” stelde hij.

Volgens de bestuurskundige werd aan Bouterse voorgehouden dat het verzoek door de advocaat van de veroordeelden binnen acht dagen moest worden ingediend bij het Hof van Justitie. Helaas is dit verzoek om tactische redenen niet ingediend.

“Bouterse was het er helemaal mee eens en hij begreep het. Maar toen heb ik Kanhai gebeld en ik heb het aan hem persoonlijk uitgelegd. Hij heeft het goed begrepen. Ik ging toen weg en na twee dagen was ik in New Orleans en kreeg ik een telefoontje dat er nog niets is ingediend.

Ik schrok ervan en ik belde naar de president. Hij vertelde me dat hij van zijn advocaat heeft begrepen dat dit om tactische redenen niet moest worden gedaan. Want anders is het erkennen dat hij die feiten heeft gepleegd. Maar er staat nergens dat als je dat aanvraagt, je schuld bekent. Het staat nergens!”, aldus Van der San. Uiteindelijk werd er verzet aangetekend tegen het vonnis.