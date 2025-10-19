Twee arrestanten ontsnapt uit cellenhuis

In Suriname zijn twee arrestanten afgelopen nacht uit het cellenhuis van Uitvlugt ontvlucht. Het gaat om de 33-jarige Lan Lie Kon Pauw en de 32-jarige Ricky Kanglie.

Vernomen wordt dat beide arrestanten voor verschillende strafbare feiten waren ingesloten. Lie Kon Pauw wordt verdacht van poging tot moord, poging tot ontvoering, heling en diefstal. Kanglie zat ingesloten ter zake diefstal met geweldpleging.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de arrestanten de tralies van de celdeur hebben doorgezaagd en vervolgens via de luchtruimte van het politiebureau naar buiten zijn gevlucht.

De Surinaamse politie is bezig met de opsporing van het tweetal.