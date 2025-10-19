HomeNieuws uit SurinameRobinhood voor derde jaar op rij winnaar Presidents Cup
Robinhood voor derde jaar op rij winnaar Presidents Cup

Robinhood heeft zaterdagavond voor het derde opeenvolgende jaar de Presidents Cup van Suriname gewonnen door aartsrivaal Inter Moengotapoe met 2-1 te verslaan in het Franklin Essed Stadion.

In de eerste helft waren er aan beide kanten meerdere goede kansen om te scoren, maar werd er niet nauwkeurig afgerond. Beide ploegen wisten wel één keer het net te vinden: Revello Zijler voor Robinhood in de 31e minuut en Shaquille Cairco in de 44e minuut, waardoor de ruststand 1-1 was.

In de tweede helft zochten de teams naar het volgende doelpunt, maar dat liet lang op zich wachten, totdat Serfinjo Pinas in de 88e minuut Robinhood op voorsprong bracht. Kort daarna werd de overwinning definitief veiliggesteld.

De winnaar mocht naar huis met de kampioenstrofee en US$ 15.000. De verliezer ontving een trofee en US$ 10.000.

De aftrap en prijsuitreiking werd door president Jennifer Geerlings-Simons gedaan. Bekijk hier meer foto’s van de wedstrijd.

