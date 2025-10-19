Politie verbrandt grote partij drugs: kilo’s cocaïne en andere middelen in de fik

De Surinaamse Narcotica Brigade heeft zaterdag 18 oktober 2025 een enorme partij drugs in Kraka vernietigd. Het ging om middelen die tussen 26 april en 17 oktober 2025 bij uiteenlopende acties in beslag zijn genomen, meldt het Korps Politie Suriname.

De vangst kwam uit drugsinvallen, controles op de Johan Adolf Pengel-luchthaven (Zanderij) en postpakketten onderschept door de douanerecherche. Alles werd zaterdag in de fik gestoken (foto).

Het totaal: 59,3 kilo cocaïne (vast), 14.825 ml vloeibare cocaïne, 53 kilo marihuana, 14,8 kilo hasj, 233,5 XTC-pillen, 2,77 gram XTC-poeder en 401,63 gram + 30 ml ‘Sukru’.

De verbranding vond plaats onder leiding van een officier van justitie en in aanwezigheid van de pers. Met de vernietiging wil de politie een duidelijk signaal afgeven: wat wordt gepakt, verdwijnt voorgoed.