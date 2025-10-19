HomeOnderwerpenJustitie en politiePolitie verbrandt grote partij drugs: kilo’s cocaïne en andere middelen in de...
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Politie verbrandt grote partij drugs: kilo’s cocaïne en andere middelen in de fik

-

0
Politie verbrandt grote partij drugs: kilo’s cocaïne en andere middelen in de fik
Beeld via Korps Politie Suriname

De Surinaamse Narcotica Brigade heeft zaterdag 18 oktober 2025 een enorme partij drugs in Kraka vernietigd. Het ging om middelen die tussen 26 april en 17 oktober 2025 bij uiteenlopende acties in beslag zijn genomen, meldt het Korps Politie Suriname.

De vangst kwam uit drugsinvallen, controles op de Johan Adolf Pengel-luchthaven (Zanderij) en postpakketten onderschept door de douanerecherche. Alles werd zaterdag in de fik gestoken (foto).

Het totaal: 59,3 kilo cocaïne (vast), 14.825 ml vloeibare cocaïne, 53 kilo marihuana, 14,8 kilo hasj, 233,5 XTC-pillen, 2,77 gram XTC-poeder en 401,63 gram + 30 ml ‘Sukru’.

De verbranding vond plaats onder leiding van een officier van justitie en in aanwezigheid van de pers. Met de vernietiging wil de politie een duidelijk signaal afgeven: wat wordt gepakt, verdwijnt voorgoed.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Plaatsvervangend korpschef pept politie Nickerie op na dodelijk schietincident
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen