Plaatsvervangend korpschef pept politie Nickerie op na dodelijk schietincident

De zenuwen stonden strak in Nickerie na het recente schietincident waarbij een politieambtenaar en een ondernemer betrokken waren. De ondernemer kwam daarbij om het leven, nadat hij meerdere keren was beschoten door de agent.

Om de rangen te sluiten reisde de plaatsvervangend korpschef van het Korps Politie Suriname, commissaris R. Akkal, zaterdag 18 oktober 2025 met zijn staf naar het district. Daar sprak hij politieambtenaren van alle rangen toe.

Akkal stak het team een hart onder de riem en benadrukte saamhorigheid, professionaliteit en morele veerkracht. “We blijven staan voor orde en veiligheid, ook wanneer het zwaar is,” was de boodschap.

De korpsleiding riep het personeel op om gemotiveerd en met toewijding door te werken “in dienst van de samenleving”. Intussen lopen de onderzoeken naar het incident door.