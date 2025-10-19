Man beloofde huizen via Volkshuisvesting: meerdere slachtoffers, verdachte vast

HomeOnderwerpenJustitie en politieMan beloofde huizen via Volkshuisvesting: meerdere slachtoffers, verdachte vast
Foto via politie regio Midden Suriname

De Surinaamse politie heeft een man aangehouden nadat hij huizenkopers valse hoop verkocht. De man, R.L., beloofde via een ‘contact’ bij Volkshuisvesting een woning te regelen. Slachtoffers moesten vooraf wel een uittreksel, kopie van hun ID en SRD 6.000 inleggen.

Aangever T.R. haalde op verzoek zelfs vier extra kandidaten over. In totaal leverden zij SRD 30.000 en alle papieren in bij de verdachte.

Daarna begon het rekken: smoes na smoes, steeds ‘nog even geduld’ — maar er gebeurde niets. Toen duidelijk werd dat het om oplichting ging, stapte T.R. op zaterdag 11 oktober 2025 naar politiebureau De Nieuwe Grond.

De politie pakte R.L. op vrijdag 17 oktober 2025 op. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de man meerdere slachtoffers heeft gemaakt, meldt de politie regio Midden Suriname.

De politie roept iedereen die op dezelfde manier is misleid en nog geen aangifte heeft gedaan op zich te melden bij politiebureau De Nieuwe Grond of de dichtstbijzijnde post.

Vorig artikel
Gewapende roof mislukt: koffer vol gereedschap in plaats van waardevolle spullen
