Lijk gevonden in woning te Domburg: politie vermoedt misdrijf

Een huiveringwekkende vondst aan de Manjadam te Boxel. Zaterdag rond 17.30 uur is in een woning het lichaam aangetroffen van een man. Het zou gaan om de 50-jarige V.K.

Het lijk verkeerde in een vergevorderde staat van ontbinding.

Volgens de eerste bevindingen van de politie in Suriname gaat het waarschijnlijk om een misdrijf. Het gezicht van het slachtoffer was met kleding omwikkeld. In de kamer trof de politie bloedsporen aan op muren en gordijnen.

Hulpdiensten en forensische specialisten zijn direct ingeschakeld. De woning is afgezet voor sporenonderzoek en buurtbewoners worden gehoord.

Zodra er meer bekend is volgt er een update.