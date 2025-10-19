Kappalani gearresteerd na kappartij tijdens party in Flora

De omstreden rapper Orlando Watts, beter bekend als Kappalani, belooft elk jaar de rechter zijn gewelddadig gedrag te stoppen, maar keer op keer blijkt het tegendeel.

De artiest heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag 19 oktober opnieuw misdragen bij het 10K Party-evenement aan de Leo Eliazerstraat in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat Kappalani zich met een gevecht bemoeide en daarbij een man, die volgens getuigen de vechtende partijen uit elkaar wilde halen, een lelijke kapwond in het gezicht toebracht. Na de daad sloeg de artiest op de vlucht.

Het slachtoffer werd door enkele aanwezigen afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Verschillende eenheden openden een klopjacht op Kappalani, die uiteindelijk op zijn woonadres aan de Parijsstraat werd aangetroffen en in de boeien geslagen.

De verdachte is overgedragen aan de politie van Flora die de zaak in onderzoek heeft.