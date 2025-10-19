HomeOnderwerpenJustitie en politieGewapende roof mislukt: koffer vol gereedschap in plaats van waardevolle spullen
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gewapende roof mislukt: koffer vol gereedschap in plaats van waardevolle spullen

-

0

Vier gewapende mannen hebben zaterdagavond rond 20.20 uur aan de Kronenburgweg in Suriname een koffer buitgemaakt tijdens een overval.

De daders, gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens, gingen er na de roof met hoge snelheid vandoor in een grijs­gelakte Toyota Vitz.

Ze vluchtten via de Hanaslustweg richting de Indira Gandhiweg, maar pas later bleek dat hun buit allesbehalve waardevol was. Volgens het slachtoffer zat in de meegenomen koffer gewoon gereedschap.

De rovers zouden zich kennelijk vergist hebben in hun doelwit: wat bedoeld leek als een snelle klapper, eindigde voor de overvallers in een dure vergissing met een koffer vol gereedschap waar ze niets aan hebben.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en probeert met camerabeelden en getuigenverklaringen de identiteit van de daders te achterhalen.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Lijk gevonden in woning te Domburg: politie vermoedt misdrijf
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen