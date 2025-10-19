Gewapende roof mislukt: koffer vol gereedschap in plaats van waardevolle spullen

Vier gewapende mannen hebben zaterdagavond rond 20.20 uur aan de Kronenburgweg in Suriname een koffer buitgemaakt tijdens een overval.

De daders, gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens, gingen er na de roof met hoge snelheid vandoor in een grijs­gelakte Toyota Vitz.

Ze vluchtten via de Hanaslustweg richting de Indira Gandhiweg, maar pas later bleek dat hun buit allesbehalve waardevol was. Volgens het slachtoffer zat in de meegenomen koffer gewoon gereedschap.

De rovers zouden zich kennelijk vergist hebben in hun doelwit: wat bedoeld leek als een snelle klapper, eindigde voor de overvallers in een dure vergissing met een koffer vol gereedschap waar ze niets aan hebben.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en probeert met camerabeelden en getuigenverklaringen de identiteit van de daders te achterhalen.