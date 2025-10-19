Door Kappalani verwonde muzikant Michel wilde alleen ruzie op feest sussen

De 33-jarige Surinaamse artiest Orlando Watts, alias Kappalani, heeft rond middernacht bij een streetparty aan de Leo Eliazerstraat de muzikant Michel Komproe in het gezicht gekapt.

Het 29-jarige slachtoffer was korte tijd niet aanspreekbaar en werd met spoed overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij aan zijn gezicht werd behandeld.

Verschillende getuigen verklaarden dat Komproe slechts een ruzie wilde sussen die tussen anderen was uitgebroken op het feest. Een van de betrokkenen is een naaste van Kappalani, die plotseling op het feest verscheen en met een houwer meerdere keren inhakte op Komproe.

Na de aanval verliet de verdachte, die voorlopig in vrijheid was gesteld, de plaats in een auto. Later werd hij door het Quick Response Team (QRT) voor een appartement te Munder aangetroffen en direct aangehouden. Hij heeft tegenover de politie bekend het slachtoffer met een houwer te hebben aangevallen.

De politie van bureau Flora onderzoekt de zaak. Na afstemming met het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname wordt over zijn verdere vervolging beslist.

Kappalani raakte de afgelopen jaren vaker in aanraking met de politie: 25 augustus 2023 werd hij gearresteerd door RBT-Paramaribo; 6 januari 2024 hield het Regio Bijstand Team Midden de artiest aan; op 15 april 2024 volgde opnieuw aanhouding tijdens “Operatie Zero Tolerance”; 10 juni 2024 werd hij weer opgepakt.

Op 9 januari 2025 maakte justitie bekend dat hij ook wordt vervolgd voor gangsterpraktijken in het cellenhuis; en op 12 februari 2025 werd de beruchte artiest voorlopig vrijgelaten.