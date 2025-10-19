Bestuurder zonder rijbewijs veroorzaakt zware aanrijding en laat vriend schuld nemen

Een jongeman zonder rijbewijs (bestuurder roodgelakte wagen) heeft vanmorgen vroeg een zware aanrijding tussen drie voertuigen veroorzaakt op de hoek van de Johannes Mungrastraat en Kolonistenweg in Suriname. Na het voorval probeerde hij de politie te misleiden door een vriend de schuld te laten nemen voor de aanrijding.

Waterkant.Net verneemt dat de veroorzaker direct na het incident een vriend opbelde met het verzoek om snel ter plaatse te komen en zich als bestuurder voor te doen. Toen de ingeschakelde politie arriveerde, verklaarde de vriend dat hij achter het stuur had gezeten.

De wetsdienaren kregen echter een tip dat niet hij, maar een andere persoon de werkelijke bestuurder was. De echte veroorzaker bleek zich in het voertuig van de vriend aan de overzijde van de hoek te hebben verscholen. Na controle van camerabeelden via het Command Center werd dit bevestigd.

De veroorzaker werd vervolgens door de politie gesommeerd uit de auto te stappen en verklaarde geen rijbewijs te hebben. Hij gaf toe dat hij zijn vriend, die wél een rijbewijs bezit, had gevraagd de schuld op zich te nemen.

Een ooggetuige verklaarde bovendien dat vrienden van de veroorzaker enkele aanwezige beveiligers geld aanboden om te zwijgen over de ware toedracht.

Twee vrouwen, bestuursters van de andere betrokken voertuigen, liepen verwondingen op en zijn met een visum van de politie verwezen voor medische behandeling.

Alle drie voertuigen waren niet rijdbaar en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De veroorzaker is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.