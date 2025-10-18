Suriname en Guyana smeden pact voor toerisme, industrie en handelsmissie

Suriname en Guyana trekken nauwer samen op om hun economieën te verbreden. Tijdens een werkbezoek aan Georgetown besprak de Surinaamse minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie Andrew Baasaron op woensdag 15 oktober 2025 met zijn Guyanese collega van Toerisme, Industrie en Handel Susan Rodrigues een breed pakket aan gezamenlijke projecten.

Centraal staat een gezamenlijke toeristische propositie waarbij beide landen als één bestemming in de markt worden gezet. De plannen koppelen eco- en avonturentoerisme in het binnenland aan culturele en stedelijke ervaringen. Daarmee willen Suriname en Guyana aantrekkelijker worden voor reizigers uit de regio én de diaspora.

Volgens Baasaron past het initiatief in Surinames koers om de economie te diversifiëren. Door samen te werken ontstaan kansen voor gezamenlijke marketing, betere luchtverbindingen en investeringen in de volledige toeristische keten.

Ook op het vlak van industrie en ondernemerschap zoeken de buurlanden elkaar op. Rodrigues deelde ervaringen met small-business incubators en de ontwikkeling van industriële zones in Guyana. Beide ministers keken naar kennisuitwisseling en ondersteuning bij het opzetten van incubators en verwerkingsfaciliteiten in Suriname.

Om het momentum vast te houden, nodigde Baasaron zijn collega uit voor een handelsmissie naar Suriname. Zo’n tegenbezoek moet de bilaterale handel verder aanjagen en de basis leggen voor nieuwe investeringen, onder meer in het toerisme en de agro-industrie.

De bewindspersonen benadrukten dat de samenwerking verder reikt dan economie alleen. Het gaat om een CARICOM-brede aanpak waarin gezamenlijke groei, innovatie en inclusieve ontwikkeling vooropstaan.