Stiefvader mishandelt 11-jarige omdat hij na school toch ging voetballen

Een moeder in Suriname heeft afgelopen donderdag aangifte gedaan op het politiebureau Rijsdijk: haar 11-jarige zoon zou door zijn stiefvader P.S. zwaar zijn mishandeld omdat hij na schooltijd tóch ging voetballen, ondanks een verbod van thuis.

Het kind liep op meerdere plekken lichamelijk letsel op en is doorverwezen naar een arts voor medische behandeling.

De politie hield P.S. vrijdagavond aan. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij vanmorgen in verzekering gesteld.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken voor verder onderzoek.