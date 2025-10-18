Nieuwe film Ida Does krijgt staande ovatie

Donderdagmiddag 16 oktober ging in een volle zaal van het Filmhuis Den Haag de documentaire Een Gevleugelde Herinnering – Uma Memória Emplumada in première. De vertoning werd ontvangen met een staande ovatie.

De film volgt de Braziliaanse inheemse kunstenaar en activist Daiara Tukano, die in het Mauritshuis in Den Haag een monumentale mural realiseerde. Haar werk verbindt heden en verleden: van de koloniale erfenis van Johan Maurits van Nassau tot de levende tradities en wijsheden van de inheemse volkeren van de Amazone.

Naast Daiara’s mural vertelt de film ook het verhaal van de terugkeer van een eeuwenoude inheemse verenmantel — de Tupinambá-mantel — die na eeuwen in Europese collecties te hebben verbleven, eindelijk werd teruggegeven aan Brazilië. Deze mantel, een spiritueel object, belichaamt de kracht van de inheemse voorouders.

Een Gevleugelde Herinnering is niet alleen een film over kunst, maar ook over de blik op kunst: hoe beelden, vooral van zwarte en inheemse mensen, eeuwenlang zijn gevormd door koloniale perspectieven, en hoe hedendaagse kunstenaars en musea die blik nu herzien.

De cinematografie is van de internationaal gerenommeerde Director of Photography Milton Kam, die bekendstaat om zijn poëtische beeldtaal en zijn betrokkenheid bij inheemse gemeenschappen. Kam publiceerde eerder een fotoboek over inheemse volkeren in Suriname, waarin dezelfde zintuiglijke gevoeligheid te herkennen is die deze film doordrenkt.

De avond werd geopend met welkomstwoorden van de ambassadeur van Brazilië, Fernando Simas Magalhães, en Marlon Titre, directeur van Filmhuis Den Haag.

Na de vertoning volgde een Q&A onder leiding van Laura Jouwe, met Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis, en bekroonde filmmaker Ida Does. In een open en inspirerend gesprek werd gesproken over de totstandkoming van de film, de betekenis van Daiara Tukano’s werk en de noodzaak om koloniale beelden opnieuw te bekijken in het licht van herstel en toekomst.

Tijdens de aansluitende feestelijke receptie brachten inheemse vertegenwoordigers uit Suriname spontaan een zangode, een vocale zegening ter ondersteuning van de inheemse strijd en de gedeelde spirituele verbondenheid tussen de volkeren van de Amazone en de diaspora. Diana Vlet overhandigde Does een recente studie Inheemse slavernij.

In haar slotwoord sprak Ida Does over de blijvende urgentie van de inheemse strijd in zowel Brazilië als Suriname: ‘Wie de aarde respecteert, bewaart haar. De verdediging van de aarde is onlosmakelijk verbonden met de verdediging van menselijke waardigheid.’

De producenten zullen binnenkort bekendmaken waar de film op het grote doek te zien zal zijn. Er wordt momenteel gewerkt aan een internationale festivalronde, waarmee de film zijn reis over de wereld zal voortzetten.