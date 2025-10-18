Nerveuze automobilist (34) valt door de mand: jachtgeweer verstopt in achterbank

Een avondcontrole van het Regio Bijstandsteam Midden Suriname (RBTM) in 21 Pasie heeft donderdag 16 oktober 2025 een gevaarlijke vondst opgeleverd. De 34-jarige automobilist J.P. werd aangehouden nadat agenten hagelpatronen zagen liggen tussen de stoelen.

Op de vraag of er een wapen in de auto aanwezig was, zei de bestuurder dat het niet het geval was en dat zijn jachtgeweer in zijn kamp te Kwatta-ede zou liggen.

Die verklaring hield geen stand. Omdat J.P. zichtbaar zenuwachtig was en het gebied de laatste tijd te maken had met meerdere berovingen, besloten de agenten de auto grondig te doorzoeken.

Achter de achterleuning van de achterbank troffen ze alsnog een jachtgeweer aan, compleet met bijbehorende hagelmunitie.

Een vergunning kon J.P. niet overleggen. De man is daarop ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Brownsweg voor voorgeleiding. Het wapen en de munitie zijn in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is J.P. wegens overtreding van de Vuurwapenwet in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort.