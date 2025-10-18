Meer dan 1.000 gratieverzoeken ingediend in verband met 50 jaar onafhankelijkheid

President Jennifer Simons zei vrijdag op een persconferentie dat zij in verband met 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname momenteel via het ministerie van Justitie en Politie ongeveer 1.000 gratieverzoeken heeft ontvangen. Deze liggen nog op haar bureau.

Volgens het staatshoofd hebben Dendoe, Gefferie, Brondenstein en Dijksteel hun gratieverzoek niet ondertekend, terwijl alle andere gratie aanvragers dat wel hebben gedaan. Dus voor haar is er geen gratie gevraagd door deze mensen.

“Ik heb meer dan 1.000 gratieverzoeken op mijn bureau, want de verschillende inrichtingen hebben voor hun mensen vrij massaal gratie gevraagd. De mensen willen en het wordt 50 jaar, dus iedereen vraagt gratie. Maar de minister van Justitie en Politie stuurt die dingen voor mij, want het wordt eerst naar hem gestuurd.

Met de boodschap dat de verschillende mensen gratie vragen, maar dat de justitiële autoriteiten, zeg maar de rechterlijke macht, geen bezwaar heeft indien de mensen voldoen aan de voorwaarde voor gratie.

Dan komt er een brief die door een advocaat of in sommige gevallen door de mensen van de inrichting is geschreven met het verzoek om gratie. Maar daar staan alle handtekeningen van mensen die vragen over gratie.

Het ministerie heeft het werk ook genomen om een overzicht voor me te maken. En die dingen liggen bij mij”, aldus de president.