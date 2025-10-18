HomeOnderwerpenJustitie en politieMeer dan 1.000 gratieverzoeken ingediend in verband met 50 jaar onafhankelijkheid
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Meer dan 1.000 gratieverzoeken ingediend in verband met 50 jaar onafhankelijkheid

-

1
gevangenis suriname
Foto ter illustratie: man in gevangenis.

President Jennifer Simons zei vrijdag op een persconferentie dat zij in verband met 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname momenteel via het ministerie van Justitie en Politie ongeveer 1.000 gratieverzoeken heeft ontvangen. Deze liggen nog op haar bureau.

Volgens het staatshoofd hebben Dendoe, Gefferie, Brondenstein en Dijksteel hun gratieverzoek niet ondertekend, terwijl alle andere gratie aanvragers dat wel hebben gedaan. Dus voor haar is er geen gratie gevraagd door deze mensen.

“Ik heb meer dan 1.000 gratieverzoeken op mijn bureau, want de verschillende inrichtingen hebben voor hun mensen vrij massaal gratie gevraagd. De mensen willen en het wordt 50 jaar, dus iedereen vraagt gratie. Maar de minister van Justitie en Politie stuurt die dingen voor mij, want het wordt eerst naar hem gestuurd.

Met de boodschap dat de verschillende mensen gratie vragen, maar dat de justitiële autoriteiten, zeg maar de rechterlijke macht, geen bezwaar heeft indien de mensen voldoen aan de voorwaarde voor gratie.

Dan komt er een brief die door een advocaat of in sommige gevallen door de mensen van de inrichting is geschreven met het verzoek om gratie. Maar daar staan alle handtekeningen van mensen die vragen over gratie.

Het ministerie heeft het werk ook genomen om een overzicht voor me te maken. En die dingen liggen bij mij”, aldus de president.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Onverzekerde knalt tegen Mercedes op kruising in Paramaribo
RELATED ARTICLES
1 REACTIE

  1. simons ga jij nu klagen , je wist toch dat jij te licht bent voor het presidentschap en jokken gaat jou ook slopen , en al die slapeloze nachten die jij zal krijgen maken jou ook kapot , dus geef het maarop , ach jou ndp makkers zullen jou aan de kant zetten , jij luisterd niet naar die ouwe ndp lullen ,


    Rapporteer een reactie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen