Luxe vijfsterren-expeditiecruiseschip SH Vega bezoekt Suriname

Suriname verwelkomde op vrijdag 17 oktober 2025 het luxe expeditiecruiseschip SH Vega, een van de modernste en milieuvriendelijkste schepen ter wereld. Het schip, met plaats voor 150 passagiers en ruim 120 bemanningsleden, vaart langs de noordkust van Zuid-Amerika en doet diverse bestemmingen met rijke natuur en cultuur aan.

De aankomst verliep vlot dankzij het digitale Immigration and Customs Form (ICF), waarmee reizigers hun gegevens vooraf online indienen. Volgens de ICF-shift-supervisor zorgt dit systeem voor een moderne, veilige en snelle afhandeling van internationale bezoekers.

Tijdens het ééndaagse verblijf in Paramaribo ontdekten passagiers het UNESCO-historische centrum, de Surinamerivier en verschillende culturele en ecotoeristische locaties.

Volgens Dinesh Ramlal, directeur van Travel The Guianas, onderstreept dit bezoek het toeristisch potentieel van Suriname, al is er nog werk aan de winkel. “Alle aandacht gaat nu naar olie en gas, maar toerisme kan net zo winstgevend zijn,” zegt hij. “Eén toerist zorgt ervoor dat bijna 27 mensen eraan verdienen, zonder schade aan natuur of milieu.”

Suriname kan zich volgens hem onderscheiden met cultuur, culinair aanbod, natuur en erfgoed. De overheid zou moeten investeren in luchtbruggen, incentives en goed opgeleide gidsen. Ook raadt hij aan verder te kijken dan de Nederlandse markt en zich te richten op landen als Duitsland, Canada, Engeland, China en de Verenigde Staten.

Pearl Gerding, Manager Security van N.V. Havenbeheer, geeft aan dat het aanmeren van toeristische cruiseschepen momenteel een uitdaging is, omdat het veilig van boord laten gaan van passagiers gecombineerd moet worden met het feilloos laden en lossen van goederen. Dit komt doordat er nog geen speciale terminal voor cruiseschepen is. Havenbeheer kijkt samen met de Suriname Tourism Board hoe deze markt winstgevend kan worden.

Jaarlijks varen ongeveer 70 schepen naar Devil’s Island in Frans-Guyana; als de helft daarvan Suriname zou aandoen, zou Havenbeheer een speciale cruiseterminal moeten bouwen. Zover is het nog niet, maar er vinden al gesprekken plaats tussen Havenbeheer en de haven van Curaçao vanwege hun ervaring met cruiseschepen. Gerding benadrukt dat er alles aan wordt gedaan om de veiligheid in de haven te waarborgen, in het bijzonder voor toeristen.

De ICF-unit meldt dat op 5 december 2025 opnieuw een cruiseschip wordt verwacht, wat de groeiende internationale belangstelling voor Suriname als cruisebestemming bevestigt.