Inbrekers ingerekend; politie neemt achtergelaten e-bike in beslag

Joel V. (29) en Arsinio C. (27) zijn dinsdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), politie Livorno en inlichtingendiensten aangehouden aan de Watrakanoestraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de inbrekers met een e-bike ter plaatse waren. Ze parkeerden de e-bike in de garage en gingen vervolgens aan de slag.

De woning werd compleet overhoop gehaald, waarna de daders een tas met daarin geld en andere waardevolle goederen buitmaakten.

De politie werd ingeschakeld en ging snel ter plaatse. Toen de verdachten doorhadden dat de politie gearriveerd was, vluchtten ze uit de woning.

Op een naastgelegen leegstaand perceel, dat hoog begroeid was, werden ze aangehouden. De buit is deels terecht. De politie de e-bike van de daders in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het duo in verzekering gesteld.