Grijze Vitz gedeeltelijk afgebrand bij woning aan de Brouwerijweg

Archiefbeeld

Een grijze Toyota Vitz is afgelopen nacht rond 03.00 uur deels uitgebrand aan de Brouwerijweg in Suriname. Dat bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

Volgens de eerste informatie was de eigenaar ten tijde van de brand niet thuis. De melding kwam van een alerte buurtbewoner, die verklaarde rook uit de motorruimte te hebben zien komen.

Bij aankomst troffen de brandweerlieden omstanders aan die het voertuig al probeerden te blussen.

De auto, die op het erf geparkeerd stond, liep zware brandschade op aan de rechter voor- en achterzijde en is gedeeltelijk uitgebrand.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Bestuurster pick-up knalt tegen stilstaande auto op Kennedyweg
