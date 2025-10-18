HomeOnderwerpenMaatschappijFilmavond 'Wi Tru Sranan' in verband met Wereld Waarden Dag
Filmavond 'Wi Tru Sranan' in verband met Wereld Waarden Dag

Filmavond 'Wi Tru Sranan' in verband met Wereld Waarden Dag
Foto via Wi Tru Sranan/Gosion media

Op 16 oktober 2025, Wereldwaardendag, organiseerde Wi Tru Sranan (Stichting voor Nationale Eenheid, Waarden en Normen) opnieuw een educatieve filmavond over waarden en normen. Ruim zeventig jongeren en volwassenen keken naar de inspirerende film The Boy Who Harnessed the Wind.

De nieuwe voorzitter, de heer Nephille Stekkel, opende de avond en vroeg het publiek de film te zien als meer dan een verhaal: “Een spiegel, een uitnodiging om even te stoppen, te voelen, te luisteren en ons opnieuw te herinneren waarom we écht hier zijn.” Dankzij sponsoring door het Surinaamse bedrijfsleven was de toegang kosteloos.

Sinds 2016 staat er wereldwijd op Wereldwaardendag extra aandacht voor de betekenis van waarden in de samenleving. Het doel is mensen te laten stilstaan bij leidende principes zoals vriendelijkheid, respect en eerlijkheid, én om aan te zetten tot daadwerkelijke actie: anderen helpen, opkomen voor wat juist is en de kracht van diversiteit erkennen.

In Suriname organiseert Stichting Wi Tru Sranan sinds 2022 diverse activiteiten op en rond Wereldwaardendag.

