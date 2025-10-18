ECD grijpt in na verkoop alcohol aan scholier door supermarkt

De Economische Controle Dienst in Suriname (ECD) heeft vrijdag 17 oktober hard opgetreden na een alarmerende melding: een leerling van de Wim Bos Verschuur MULO werd betrapt met een flesje Ou Sa Dia Vodka Cocktail.

De drank zou zijn gekocht bij supermarkt J. aan de Boulangerstraat 2, op de hoek van de Kwattaweg.

Controleurs stonden kort daarna in de winkel. Daar kreeg de eigenaar een harde waarschuwing: alcohol verkopen aan minderjarigen is verboden en kan je vergunning kosten. Bij een nieuwe overtreding wordt de zaak voorgedragen voor intrekking van de vergunning, aldus de ECD.

De dienst zegt de komende tijd strenger te controleren op verkoop van alcohol aan jongeren. Winkeliers die de regels aan hun laars lappen, riskeren zware sancties. “We blijven toezicht houden en treden op waar nodig,” laat het ministerie van EZOTI weten.