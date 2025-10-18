Bestuurster pick-up knalt tegen stilstaande auto op Kennedyweg

Op de Kennedyweg ter hoogte van Republiek, in Suriname, heeft zich vannacht een aanrijding voorgedaan tussen een Isuzu D-Max pick-up en een stilstaande grijze Mitsubishi Mirage.

De pick-up reed vanuit Paramaribo richting Republiek toen het voertuig op de Mirage botste. Door de klap belandden beide auto’s half in de goot langs de weg en liepen zij aanzienlijke schade op.

De vrouwelijke bestuurder van de Isuzu D-Max was alleen in de auto en is na de aanrijding op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gegaan voor medische controle.

De Surinaamse politie schakelde een sleepdienst in om de zwaar beschadigde voertuigen weg te voeren.