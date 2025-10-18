HomeNieuws uit SurinameAshanti-koning bevestigt komst naar Suriname voor 50 jaar Srefidensi
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Ashanti-koning bevestigt komst naar Suriname voor 50 jaar Srefidensi

-

0
Ashanti-koning bevestigt komst naar Suriname voor 50 jaar Srefidensi
De koning was in 2018 ook al in Suriname (beeld van Starnieuws)

Otumfuo Osei Tutu II, koning van het Ashanti-rijk in Ghana, komt naar Suriname voor de viering van 50 jaar onafhankelijkheid op 25 november 2025. Eerder had president Jennifer Geerlings-Simons hem uitgenodigd; zijn komst is nu bevestigd.

De Asantehene is een van de hoogste buitenlandse gasten die door de Surinaamse overheid zijn uitgenodigd voor het gouden jubileum. Zijn aanwezigheid geeft het nationale feest een koninklijke en internationale allure, en benadrukt de historische banden tussen Suriname en Ghana.

De uitnodigingsbrief aan de koning werd op 16 oktober 2025 publiek voorgelezen tijdens de Asanteman Council in Kumasi. Conform traditie gaf de raad groen licht voor het bezoek.

Het is niet de eerste keer dat de koning Suriname bezoekt. In 2018 was hij eregast bij de viering van de 43ste jaardag van de Republiek (foto).

Tijdens dat bezoek werd hij door toenmalig president Desi Bouterse onderscheiden als Drager van het Grootlint in de Ereorde van de Gele Ster. Hij gaf Bouterse op zijn beurt een koninklijk mantel cadeau.

Met de bevestiging is de weg vrij voor een historisch moment op 25 november, waar Suriname zijn verleden eert en de toekomst viert—met ondermeer deze koning op de eretribune.

Ashanti koning in Suriname
Archiefbeeld uit 2018 – de Ashanti koning in Suriname

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Stiefvader mishandelt 11-jarige omdat hij na school toch ging voetballen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen