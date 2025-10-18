Ashanti-koning bevestigt komst naar Suriname voor 50 jaar Srefidensi

Otumfuo Osei Tutu II, koning van het Ashanti-rijk in Ghana, komt naar Suriname voor de viering van 50 jaar onafhankelijkheid op 25 november 2025. Eerder had president Jennifer Geerlings-Simons hem uitgenodigd; zijn komst is nu bevestigd.

De Asantehene is een van de hoogste buitenlandse gasten die door de Surinaamse overheid zijn uitgenodigd voor het gouden jubileum. Zijn aanwezigheid geeft het nationale feest een koninklijke en internationale allure, en benadrukt de historische banden tussen Suriname en Ghana.

De uitnodigingsbrief aan de koning werd op 16 oktober 2025 publiek voorgelezen tijdens de Asanteman Council in Kumasi. Conform traditie gaf de raad groen licht voor het bezoek.

Het is niet de eerste keer dat de koning Suriname bezoekt. In 2018 was hij eregast bij de viering van de 43ste jaardag van de Republiek (foto).

Tijdens dat bezoek werd hij door toenmalig president Desi Bouterse onderscheiden als Drager van het Grootlint in de Ereorde van de Gele Ster. Hij gaf Bouterse op zijn beurt een koninklijk mantel cadeau.

Met de bevestiging is de weg vrij voor een historisch moment op 25 november, waar Suriname zijn verleden eert en de toekomst viert—met ondermeer deze koning op de eretribune.