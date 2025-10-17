HomeNieuws uit SurinameSimons: "Had ik geweten dat Vitolie dochter is van Brunswijk dan had...
Simons: “Had ik geweten dat Vitolie dochter is van Brunswijk dan had ik hem afgeraden om haar voor te dragen”

Meredith Vitolie

President Jennifer Simons stelt dat zij uit de media heeft vernomen dat Meredith Vitolie, die recent is benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), dochter is van coalitiepartner en DNA-vicevoorzitter Ronnie Brunswijk.

Had zij dat eerder geweten, dan had zij Brunswijk geadviseerd om Vitolie niet voor te dragen.

“Eerlijk gezegd heb ik ook uit de krant gelezen dat die mevrouw een dochter is van de vicevoorzitter. Mi no sabi. Dus wanneer ik iemand krijg met een naam die overeenkomt, dan doe ik even onderzoek. Is het familie? Maar als ik die naam zou zien, dan zou ik onderzoek doen. En als ik zou vinden dat het een kind was van de vicevoorzitter, dan zou ik hem afraden om die persoon voor te dragen,” zei het staatshoofd vrijdag op een persconferentie.

De president benadrukte dat er ook andere gevallen bij andere RvC’s zijn waar mensen soortgelijke namen hebben, maar geen familie van elkaar zijn. Zo zit er ergens ook een meneer Simons die zijzelf niet kent. In het geval van Vitolie zou zij qualitate qua in de RvC zitten.

“Bij sommige raden heeft de vakbond alvast een voordracht en daar hebben wij geen invloed op. Je hebt ook een paar raden waarbij de president-commissaris de directeur van het ministerie is qualitate qua. En als ik me niet vergis, moet dat één van die cases zijn.

Maar eerlijk gezegd heb ik ook uit de media gelezen dat deze mevrouw een dochter is van de vicevoorzitter. Dus, Suriname…,” aldus de president.

Bewaker Indonesische ambassade slaat alarm van mislukte roofoverval; criminelen voortvluchtig
Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

