Simons: geen gratieverzoek van veroordeelden, Decemberzaak juridisch gesloten

Brunswijk bezoekt decembermoord-veroordeelden in gevangenis Santo Boma
Beeld (c) Directoraat Volkscommunicatie

Tijdens een persmoment heeft president Jennifer Simons de onduidelijkheid rond mogelijke gratie voor de vier in het Decemberproces veroordeelden weggenomen. Op haar bureau ligt géén door de betrokkenen ondertekend gratieverzoek.

Wel is er een brief van hun advocaat, Irvin Kanhai. Dat document geldt niet als officieel verzoek, benadrukte ze, omdat gratie uitsluitend persoonlijk door de gedetineerde moet worden aangevraagd.

Simons schetste het onderscheid met de bijna duizend aanvragen die in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid zijn ingediend. Die dossiers kwamen via Justitie & Politie binnen en bevatten telkens de vereiste handtekeningen van de verzoekers. “Zonder persoonlijke ondertekening is er simpelweg geen gratieprocedure,” maakte ze duidelijk.

Over het Decemberproces liet de president geen ruimte voor interpretatie: juridisch is het dossier afgesloten. De rechter heeft uitspraak gedaan en daarmee is de zaak beslecht; er komt geen heropening vanuit het Staatshoofd. Tegelijk onderstreepte ze dat de mensenrechten van alle gedetineerden — ook de vier veroordeelden — worden gerespecteerd.

De president richt de blik naar voren. Met verwijzing naar de brede verantwoordelijkheid van haar ambt stelde Simons dat haar focus ligt op stabiliteit en verbetering van het dagelijks leven van alle Surinamers. Discussies die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen, zullen die koers niet doorkruisen.

