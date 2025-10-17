Schutter aangehouden door RBTP na melding schietincident

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben donderdag de 27-jarige Ricardo D. aan de Limoniastraat in Suriname klemgereden en aangehouden.

De politie kreeg eerder die dag een melding van een gewapende overval aan de Slagbalstraat, waarbij er volgens het slachtoffer schoten waren gelost.

Verschillende politie-eenheden rukten uit en kwamen erachter dat het ging om een ruzie tussen de aangever en zijn ex-partner. De vrouw had haar broers erbij geroepen, die volgens verklaring van het slachtoffer de schoten zouden hebben gelost

De mannen werden echter niet aangetroffen op de plaats delict. Ook trof de Surinaamse politie geen hulzen of kogelinslagen aan. Het slachtoffer gaf aan dat er wel op hem was geschoten. Hij liep daarbij geen letsel op.

Het onderzoek werd daarop voortgezet door leden van het RBTP. Kort daarna wist de sterke arm de verdachte Ricardo klem te rijden. Bij hem werd een gasbuks aangetroffen, die in beslag is genomen. Ook het voertuig waarmee de verdachte zich verplaatste is in beslag genomen.

De verdachte werd samen met het aangetroffen wapen en het voertuig overgedragen aan politie Livorno voor verdere afhandeling van het onderzoek.