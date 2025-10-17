HomeOnderwerpenJustitie en politieSchutter aangehouden door RBTP na melding schietincident
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Schutter aangehouden door RBTP na melding schietincident

-

0

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben donderdag de 27-jarige Ricardo D. aan de Limoniastraat in Suriname klemgereden en aangehouden.

De politie kreeg eerder die dag een melding van een gewapende overval aan de Slagbalstraat, waarbij er volgens het slachtoffer schoten waren gelost.

Verschillende politie-eenheden rukten uit en kwamen erachter dat het ging om een ruzie tussen de aangever en zijn ex-partner. De vrouw had haar broers erbij geroepen, die volgens verklaring van het slachtoffer de schoten zouden hebben gelost

De mannen werden echter niet aangetroffen op de plaats delict. Ook trof de Surinaamse politie geen hulzen of kogelinslagen aan. Het slachtoffer gaf aan dat er wel op hem was geschoten. Hij liep daarbij geen letsel op.

Het onderzoek werd daarop voortgezet door leden van het RBTP. Kort daarna wist de sterke arm de verdachte Ricardo klem te rijden. Bij hem werd een gasbuks aangetroffen, die in beslag is genomen. Ook het voertuig waarmee de verdachte zich verplaatste is in beslag genomen.

De verdachte werd samen met het aangetroffen wapen en het voertuig overgedragen aan politie Livorno voor verdere afhandeling van het onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Vertrekkende passagier met openstaande boete aangehouden op luchthaven
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen