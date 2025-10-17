Politie jaagt op duo met opvallende afro’s na gijzeling van vader en kind

De Nederlandse politie heeft twee mannen met opvallende afrokapsels op de radar na een gewelddadige gijzeling in Amsterdam. Het tweetal wordt gezocht omdat zij een jonge vader in zijn auto zouden hebben vastgehouden terwijl zijn zoontje op de achterbank in paniek toekeek.

Zeven maanden na het incident zijn bovenstaande herkenbare foto’s verspreid in de hoop dat getuigen het duo met de kenmerkende kapsels herkennen.

Het gebeurde op woensdag 5 maart 2025 aan de Wamelstraat. De vader reed daarheen voor een afspraak die via de door de politie genoemde ‘Surinaamse Marktplaats’ tot stand was gekomen. Hij zou, namens een familielid in Suriname, geld in ontvangst nemen voor de verkoop van een ‘machine’, al is niet gespecificeerd wat voor apparaat dat precies is.

Zodra de bestuurder parkeert, duiken twee onbekenden op. Van beide kanten benaderen ze de auto, waarna één van hen een vuurwapen toont. De man wordt gedwongen te blijven zitten, zijn telefoon en autosleutels worden afgepakt. Zijn kind blijft ondertussen achter op de achterbank, doodsbang en machteloos.

Met de buitgemaakte telefoon nemen de daders contact op met het familielid in Suriname. Ze doen alsof de geldoverdracht is afgerond en dat de ‘machine’ daar kan worden afgegeven. Vervolgens proberen ze via de telefoon geld en cryptovaluta weg te sluizen. Of de daders voorkennis hadden over de financiële activiteiten van het slachtoffer, laat de politie in het midden.

Omdat het onderzoek sinds maart weinig voortgang heeft geboekt, worden nu beelden van de verdachten gedeeld. Doorslaggevend detail: beide mannen dragen een groot afrokapsel. Wie deze mannen denkt te herkennen of meer weet over hun verblijfplaats, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.