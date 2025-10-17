Onverzekerde knalt tegen Mercedes ML op kruising in Paramaribo

HomeOnderwerpenJustitie en politieOnverzekerde knalt tegen Mercedes ML op kruising in Paramaribo
Onverzekerde knalt op Mercedes ML op kruising in Paramaribo

Op de hoek van de Hofstede Crullaan en de Wilhelminastraat is in de nacht van donderdag op vrijdag een zwarte Mercedes ML terreinwagen hard geraakt door een bestuurder die niet verzekerd was.

Het gaat om een flinke aanrijding waarbij de SUV aan de achterzijde zwaar werd beschadigd.

Foto’s van de plek (boven) laten een afgerukte bumper, loshangende onderdelen en kapotte sensoren aan de Mercedes zien. De andere auto kwam er nog beroerder vanaf: de hele voorkant is ingestort, met een kromgetrokken wiel en lekkende vloeistoffen op het asfalt.

De botsing zorgde voor veel commotie in de buurt. Omwonenden werden wakker van het kabaal en zagen beide voertuigen beschadigd tot stilstand komen op en langs de weg.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben het verkeer korte tijd omgeleid. De veroorzaker raakte gewond en werd met een ambulance afgevoerd.

Volgens de eerste informatie kon hij geen geldige verzekeringspapieren tonen. De Surinaamse politie heeft de gegevens opgenomen en onderzoekt hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren en of er sprake is van te hard rijden of een voorrangsfout.

Vorig artikel
Simons: “Had ik geweten dat Vitolie dochter is van Brunswijk dan had ik hem afgeraden om haar voor te dragen”
Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

