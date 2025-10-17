Metter Z met live band 31 oktober in Amsterdam

Amsterdam maakt zich op voor een Surinaamse feestnacht: op vrijdag 31 oktober 2025 presenteert Sakatta Band de ‘Buuka Hedi Night’ aan de Rhoneweg.

Metter Z laat aan de redactie van Waterkant.Net weten dat de mannen van de Sakatta Band hun visum binnen hebben en samen met hem naar Nederland afreizen.

Naast Metter Z met live band zijn er optredens van Prin6 Danie, Young Cosje, de S&B Music Band, One Man en de Poku Dosu Show. Daarnaast wordt een speciale ‘verrassing uit Suriname’ aangekondigd.

Het evenement duurt van 23.00 tot 05.00 uur en tickets zijn online verkrijgbaar; de voorverkoopprijs bedraagt €35.

Voor tafelreserveringen en informatie is de organisatie bereikbaar op +31 6 847 049 76 en via WhatsApp op +597 716 7507.